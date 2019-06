Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen konnte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) spürbar anziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe das Edelmetall die deckungsgleichen Monatstiefs sowie die Glättungslinien der letzten 200 Tage bzw. der letzten 200 Wochen (akt. bei 1.262/1.249 USD) als Sprungbrett nutzen können. Im Verlauf dieser Entwicklung habe auch der Korrekturtrend seit Februar (akt. bei 1.293 USD) zu den Akten gelegt werden können. Da damit die Verschnaufpause der letzten Monate im übergeordneten Kontext als "bullishe" Flagge interpretiert werden könne, würden die zuletzt geweckten Hoffnungen der Goldbullen zusätzliche Nahrung erhalten.



Wenn Anleger den gleichen Bewegungsimpuls nach Abschluss des beschriebenen Konsolidierungsmusters unterstellen würden wie zuvor ("measured move"), dann ergebe sich aus dieser Vorgehensweise ein kalkulatorisches Kursziel jenseits des ultimativen Deckels aus den letzten Jahreshochs zwischen 1.347 USD und 1.375 USD. Zur Erinnerung: Ein Sprung über diese Widerstände würde die multiple Schulter-Kopf-Schulter-Formation seit 2013 abschließen, welche ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 300 USD bereithalte. Ab Ende Juni beginne - gemessen am typischen Verlauf des Vorwahljahres - zudem die für das Edelmetall saisonal günstigste Phase des Jahres. (05.06.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >