Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fiel heute um mehr als 1,5% und durchbrach die Marke von 1.900 USD, so die Experten von XTB.



Zu Beginn des heutigen Handels sei der Preis unter das 50%-Retracement des gesamten Pandemie-Anstiegs gefallen. Zuvor habe der Preis zweimal die Unterstützung um 1.900 USD getestet, doch sei es der Nachfrageseite gelungen, die Rückgänge zu stoppen. Der entscheidende Test für Gold liege nun in der Region zwischen 1.890 und 1.900 USD. Die derzeitige Situation ähnle der in den Jahren 2011-2013, als der Bereich zwischen 1.500 und 1.530 USD getestet worden sei, ebenfalls aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich einer Straffung der Geldpolitik. Derzeit seien die Erwartungen jedoch noch höher, wobei zu bedenken sei, dass sich auch die Liquiditätsbedingungen verbessert hätten. Ein möglicher dauerhafter Durchbruch unter die 1.900-USD-Marke könnte längerfristig eine größere Abwärtsbewegung in Richtung des Bereichs um 1.600 bis 1.700 USD auslösen, wie die aktuellen Niveaus der US-Anleiherenditen zeigen würden.



Andererseits sollte nicht vergessen werden, dass Gold auch als Absicherung gegen Inflation und geopolitische Unruhen gelte, mit denen man es derzeit zu tun habe. Sollte es den Käufern gelingen, den Bereich um 1.890-1.900 USD zu verteidigen, könnte der Goldpreis in eine Konsolidierung übergehen. (25.04.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



