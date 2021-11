Das Handelsmuster von Gold hänge immer noch stark davon ab, wie der US-Dollar und die Renditen der US-Staatsanleihen das Wirtschaftswachstum, die Inflation und die Federal Reserve interpretieren würden. "Bei diesem FED-Treffen gab es jedoch keine bahnbrechenden Neuigkeiten", habe Shiels betont. Die Reaktion des Goldpreises auf die Ankündigung der US-Notenbank am Mittwoch sei ein weiteres Beispiel für die Untätigkeit des Goldpreises im Moment gewesen. Ohne eine positive Überraschung seitens der FED habe Gold seine gesamten Tagesverluste wieder wettmachen und in Richtung 1.800 USD zurückkehren können.



Die US-Notenbank habe angekündigt, dass sie im November damit beginnen werde, ihre monatlichen Ankäufe von Vermögenswerten i.H.v. 15 Mrd. USD pro Monat zurückzufahren, und habe dabei auf erhebliche weitere Fortschritte verwiesen. FED-Chef Powell habe sich auch besorgt über die Inflation geäußert, die höher als erwartet ausgefallen sei und wahrscheinlich bis weit ins nächste Jahr hinein anhalten werde.



"Powell lehnte sich etwas zurück, war ehrlich und gab zu, dass es viele Unbekannte gibt, die alle von den Daten abhängig sind. Der Verbraucherpreisindex (nächste Woche) und die NFP (heute) sind die nächsten wichtigen Daten", so Shiels. Volkswirte würden davon ausgehen, dass die Wirtschaft 450.000 neue Arbeitsplätze geschaffen habe und die Arbeitslosenquote auf 4,7% gesunken sei.



Gold sei in einem schier endlosen Seitwärtstrend gefangen. Die Ursprüngliche Tradingrange von 1.835 bis 1.680 USD sei mittlerweile auf einen Bereich von 1.815 und 1.750 USD zusammengeschmolzen. Es scheine als ob einfach ein Auslöser fehle, um den Goldpreis in eine der beiden Richtungen ausbrechen zu lassen. Heute liege das Augenmerk auf dem Arbeitsmarkt. Falle der schwach aus, dürften sich die Bullen erneut an einem Ausbruch versuchen. (05.11.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldmarkt steckt in einer Murmeltiertag-Zeitschleife fest, wobei die Preise in einer engen Spanne zwischen 1.750 und 1.800 USD je Unze gehandelt werden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach Ansicht der MKS PAMP GROUP gebe es keinen Treiber, der stark genug sei, um den Goldpreis unter 1.750 oder über 1.800 USD zu bewegen, sage Nicky Shiels.