Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Anfang Juni generierten Kaufsignal, das durch den Ausbruch aus einer großen Dreiecksformation gebildet wurde, setzte sich beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ein Aufwärtstrend in Bewegung, der zunächst bis an den Widerstand bei 1.433 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer einmonatigen Konsolidierung sei schließlich Anfang August auch diese Barriere durchbrochen und die Kursziele bei 1.500 und 1.510 USD erreicht worden. Kurzzeitig habe der Wert sogar schon bis 1.535 USD klettern können.



Oberhalb von 1.487 USD hätten die Bullen das Zepter weiter in der Hand und könnten in Kürze zu einem Ausbruchsversuch über 1.535 USD ansetzen. Ein Anstieg bis 1.555 USD und darüber an das Kursziel bei 1.575 USD wären die Folge. Dort sollte man sich allerdings auf eine starke Abwärtskorrektur einstellen, die durchaus bis 1.487 USD führen könne. Oberhalb von 1.575 USD könnte die Rally schon bis 1.616 USD führen. Abgaben unter 1.487 USD hätten dagegen eine Korrektur bis 1.452 USD zur Folge. Dort könnte der Aufwärtstrend in eine neue Runde gehen. (19.08.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



