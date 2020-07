Paris (www.aktiencheck.de) - Die Rally beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) setzte sich in den letzten Wochen mit dem Ausbruch über die Hürden bei 1.760 und 1.795 USD dynamisch fort und der Wert erreichte Anfang Juli ein neues Jahreshoch bei 1.817 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer kurzen Konsolidierung habe sich am vergangenen Freitag die nächste Kaufwelle in Gang gesetzt, die Gold wie erwartet bis an die Kursziele bei 1.850 und 1.865 USD angetrieben habe.



Aktuell würden die Käufer bereits versuchen, den Bereich um 1.865 USD hinter sich zu lassen. Damit könnte eine Rallybeschleunigung einsetzen und eine Kaufwelle bis 1.895 USD und darüber bereits bis an das Allzeithoch bei 1.920 USD führen. Selbst ein kurzzeitiger Anstieg bis 1.950 USD wäre möglich. Sollte der Bereich um 1.865 USD dagegen nicht nachhaltig überwunden werden, könnte bei 1.845 bis 1.850 USD die nächste Kaufwelle starten. Erst darunter wäre eine deutlichere Korrektur bis 1.825 und 1.817 USD zu erwarten. (23.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >