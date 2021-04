Die Inflation also auf dem Vormarsch, die Anleiherenditen zuletzt wieder etwas schwächer - der Realzins falle deutlich in den negativen Bereich. Addiere man dazu die steigende Staatsverschuldung, die Verschuldung der privaten Haushalte, die weiterhin ultralockere Geldpolitik sowie die Konjunkturmaßnahmen, dann dürfe man durchaus überrascht sein, dass der Goldpreis noch nicht angesprungen sei. Doch wie so oft: Der Markt ignoriere sehr gerne manche Fakten und preise Assets falsch. So habe praktisch jeder gewusst, dass die Inflation deutlich anziehen werde. Doch es habe tatsächlich der Meldung bedurft, um den Goldpreis wach zu küssen.



Technisch befinde sich Gold mittlerweile in einer mehr als aussichtsreichen Situation - und diese Woche könnte den Aufschluss bringen, ob es Gold gelinge, aus dieser mittlerweile acht Monate anhaltenden Korrektur auszubrechen. Um das ganze etwas zu veranschaulichen, lohne sich bisweilen ein Schritt zurück. Der helfe auch eine andere Perspektive zu gewinnen. Man blende das klein-klein aus und konzentriere sich auf das größere Bild. Dazu nehme man statt der üblichen Tagescharts einmal Wochenkerzen. Wenn man das tue, dann sehe man, dass sich bei Gold seit dem Hoch Anfang August eine Bullenflagge wie aus dem Lehrbuch herausgebildet habe. Und eine bullishe Flagge sei nichts weiter als eine Konsolidierungsformation in einem übergeordneten Aufwärtstrend - auch wenn das nach der langen Korrektur subjektiv kaum noch so wahrgenommen werde.



Aktuell befänden wir uns am oberen Ende dieser bullishen Konsolidierungsformation. Mit anderen Worten: Ein Ausbruch über den Bereich von 1.810 Dollar zum Wochenschluss wäre ein starkes Indiz, dass der Goldpreis diese Konsolidierung beendet habe und seinen Aufwärtstrend wiederaufnehmen werde. Natürlich müsse man andererseits in Betracht ziehen, dass wir noch eine Runde nach unten durchlaufen würden, bevor diese Korrektur ende. Doch so oder so: Die Chancen stünden gut, dass die Korrektur entweder in dieser Woche ende oder wir das Ende im Mai erleben würden. Anleger sollten damit beginnen, Positionen aufzubauen. (19.04.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat sich in den vergangenen Tagen stark entwickelt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Bullen hätten den hartnäckigen Widerstand bei 1.757 Dollar aus dem Markt nehmen können. Jetzt würden allmähliche wieder Kurse von 1.800 Dollar in den Blick der Anleger rücken. Aus fundamentaler Sicht auffällig: Der Goldpreis steige, seit die Inflationsdaten aus den USA eingetroffen seien. Die Inflation steige dort mit 2,6 Prozent im Jahresvergleich. Tendenz: Steigend. Es wäre nicht überraschend, wenn wir bei den Zahlen für den April, die Mitte Mai veröffentlicht würden, eine drei vor dem Komma sehen würden.