Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold ist in der aktuellen Marktlage als sicherer Hafen gefragt, so die Analysten der Commerzbank.Auch Silber profitiere von der Stärke von Gold und halte sich bei 16,5 USD je Feinunze. In den Tagen zuvor habe Silber gegenüber Gold allerdings relative Schwäche gezeigt, sodass das Gold/Silber-Verhältnis wieder auf über 80 gestiegen sei. Platin und Palladium hätten dagegen nachgegeben, wodurch sich die Preisdifferenz zwischen Gold und Platin wieder ausgeweitet habe. Palladium habe gestern erneut einen schwarzen Tag erlebt und sei um weitere 2,5% auf ein 3,5-Monatstief von 960 USD je Feinunze abgerutscht. Allein in dieser Woche habe Palladium bislang 8% verloren. Gestern sei Palladium dann auch auf Schlusskursbasis günstiger als Platin gewesen.Laut dem World Gold Council hätten die Goldproduzenten im letzten Jahr Absicherungsgeschäfte im Umfang von rund 30 Tonnen Gold aufgelöst. Erstmals seit vier Jahren seien damit wieder Absicherungsgeschäfte zurückgeführt worden. Die Goldproduzenten hätten somit dem Markt Angebot entzogen, wenn auch in geringer Menge. Einige Goldminenunternehmen würden offenbar von steigenden Goldpreisen in der Zukunft ausgehen. (09.02.2018/ac/a/m)