Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Rally auf das Parkett gezaubert, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In den kommenden Tagen könnte die famose Rally bei Gold erst einmal ins Stocken kommen. Zwar sehe man aktuell nur eine kleine Delle, doch sollte Gold unter die 1.730 USD im Future rutschen (man nehme den Future hier als Benchmark, da er auch auf dem Weg nach oben der Vorreiter gewesen sei), dann dürften relativ schnell Kurse unter 1.700 USD angelaufen werden. Aktuell sehe Bußler den Bereich von 1.650 bis 1.680 USD (im Future) als gute Einstiegschance. Anleger sollten sich also auf durchaus turbulente Tage gefasst machen. Gold (und auch Silber) seien bereits reif für eine Korrektur. Diese sollte allerdings als Kaufgelegenheit gesehen werden - auch wenn sich das Sentiment binnen kürzester Zeit eintrüben könnte.Viele Anleger würden aktuell auf eine Einstiegschance bei Gold- und Silberaktien warten. Oder auch zum Kauf von physischem Gold oder Silber in Form von Münzen oder Barren (so sie aktuell überhaupt zu bekommen seien). Komme der Rücksetzer, dann würden ihn dennoch viele verpassen - sei es, weil sie auf einen noch tieferen Rücksetzer spekulieren würden. Oder sei es, weil sie denken würden, der Aufwärtstrend könnte jetzt doch enden. Um dieser psychologischen Spirale der Angst zu entgehen, biete sich der gestaffelte Einstieg an. Man solle sich von dem Gedanken verabschieden, das absolute Tief zu treffen. Man solle lieber gestaffelt die Minenaktien kaufen, die man schon immer kaufen wollte. Damit habe man bei einem noch tieferen Rücksetzer die Chance noch einmal nachzukaufen, sei jedoch andererseits dabei, sollte der Markt früher wieder nach oben drehen. (15.04.2020/ac/a/m)