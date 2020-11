Paris (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der laufenden Woche war der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) von einer massiven Verkaufswelle erfasst worden, die die Erholungsphase seit Ende September schlagartig beendete, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem kurzen Ausbruch über die Hürde bei 1.935 USD sei Gold noch vor der Hürde bei 1.985 USD abgedreht und direkt unter die Haltemarke bei 1.900 USD gefallen. Diesem Verkaufssignal sei der Einbruch an die zentrale Unterstützungszone um 1.850 USD gefolgt. Hier tendiere der Wert jetzt auf niedrigem Niveau seitwärts.



Die Verkaufswelle vom Montag dürfte sich in Kürze fortsetzen und lediglich von einer leichten Erholung bis 1.895 USD unterbrochen werden. Aufgrund der Wucht sei ein Abverkauf unter 1.848 USD wahrscheinlich, der zu einem Einbruch bis 1.795 USD führen dürfte. Hier könnte eine leichte Gegenbewegung starten. Werde die Marke dagegen ebenfalls unterschritten, seien weitere Abgaben bis 1.760 und 1.747 USD zu erwarten. In der derzeitigen Konstellation wäre erst ein dynamischer Ausbruch über 1.920 USD bullisch zu werten und könnte einen weiteren Angriff auf 1.935 und später 1.965 USD nach sich ziehen. (12.11.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



