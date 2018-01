Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Haushaltsstreit in den USA wurde gestern schneller als befürchtet beigelegt, so die Analysten der Commerzbank.Die Türkei habe gemäß Daten der Istanbuler Börse im letzten Jahr 370 Tonnen Gold importiert, so viel wie nie zuvor in einem Jahr. 2016 seien es demnach "nur" gut 100 Tonnen gewesen. Allein im Dezember seien fast 50 Tonnen importiert worden. Laut Einschätzung des Beratungsunternehmens Metals Focus habe die Regierung kleinen Unternehmen Kredite zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt, um deren Geschäft zu fördern. Mit diesem Geld sei aber wohl auch Gold gekauft worden. Daneben habe die bessere wirtschaftliche Lage in der Türkei die Goldnachfrage angeschoben. Auch habe die Türkische Zentralbank demnach Gold gekauft.Nachdem Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) in den letzten Wochen relative Stärke gezeigt und gestern noch ein 4-Monatshoch markiert habe, sei es für das Edelmetall am Nachmittag deutlich nach unten gegangen. Es habe in einem Rutsch gut 20 USD verloren und handle damit wieder unter der Marke von 1.000 USD je Feinunze. Die Preisdifferenz zu Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) habe sich daraufhin auch wieder auf über 100 USD ausgeweitet, nachdem sie gestern zeitweise auf weniger als 80 USD zusammengeschrumpft sei. Der Preisrückgang sei ohne neue Nachrichten erfolgt. (23.01.2018/ac/a/m)