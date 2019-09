Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) drehte in den vergangenen Wochen an der Marke von 1.555 USD nach unten ab und bildete dort ein Doppeltop aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickOberhalb der 1.480 USD könnte sich eine größere bärische Trendwende entwickeln. Sollte diese Unterstützung durchbrochen werden, bestehe die Gefahr, bis in den Bereich 1.439 USD und später bis 1.400 USD zu rutschen. Schaffe der Goldpreis hingegen oberhalb des Aufwärtstrends noch einen Anstieg über 1.517 USD, dürften 1.555 USD schnell wieder erreichbar werden. (16.09.2019/ac/a/m)