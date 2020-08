Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) startet kaum verändert in die neue Handelswoche, so Markus Bußler von "Der Aktionär"."Unser Gold-Sentiment-Guide hat bislang noch kein einziges bearishes Signal geliefert", habe Chris Weston, Head of Research von Pepperstone, laut dem Internetportal kitco.com gesagt. Seiner Ansicht nach sollten Rücksetzer relativ seicht ausfallen und die Marke von 2.000 Dollar sollte demnächst erreicht werden. Seiner Ansicht nach werde die nächste Bewegung stark von den Realzinsen beeinflusst werden. Und diese würden immer weiter in den negativen Bereich rutschen. Zudem gehe es nach Ansicht von Daniel Pavilonis von RJO Futures auch darum, in welchem Umfang die Stimuli-Programme für den Markt weiter betrieben werden. "Wenn sie damit beginnen, die Stimuli zurückzufahren, dann könnte sich die Bewegung bei Gold abschwächen", habe er gesagt. Doch wenn sie weiter Geld in noch rascherem Tempo drucken, dann dürfte es für den Goldpreis weiter nach oben gehen.Der Trend sei stark bei Gold. Bislang sei jeder noch so kleine Rücksetzer wiedergekauft worden. Auch bei Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) sehe die Lage ähnlich aus. Auch wenn Silber angesichts der zwischenzeitlichen Verdopplung seit dem Märztief eigentlich nach einer Pause rufe, bleibe das bullishe Setup intakt, solange Silber nicht wieder unter den 21 Dollar Bereich falle. Anleger sollten daher Rücksetzer zum Ausbau ihrer Position nutzen. Es deute vieles darauf hin, dass Gold in den kommenden Wochen die 2.000-Dollar-Marke knacke und Silber noch in den Bereich jenseits der 27 Dollar vordringen könne, bevor es zu einer ernsthaften Korrektur kommen könne. Kurze Anmerkung: Die kanadische Börse habe heute aufgrund eines Feiertages (Augustfeiertag) geschlossen. (03.08.2020/ac/a/m)