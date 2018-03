Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem eine steile Kaufwelle beim Goldpreis sowohl im Januar, als auch Ende Februar am Widerstand bei 1.355 USD gescheitert war, setzte das Edelmetall unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und an die Unterstützung bei 1.301 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickWerde die kleine Unterstützung bei 1.310 USD jetzt unterschritten, wäre ein weiterer Test des Supports bei 1.301 USD die Folge. Dort dürften die Bullen wieder aktiv werden und Gold an die 1.325 USD-Marke kaufen. Ein Ausbruch über die Hürde wäre jedoch nur ein Teilerfolg. Zentraler Widerstand auf dem Weg nach oben sei die 1.341 USD-Marke. Werde sie jedoch ebenfalls überwunden, seien schnelle Zugewinne bis 1.355 USD und darüber bereits bis 1.385 USD wahrscheinlich. Sollte der Kurs des Edelmetalls dagegen auch unter 1.301 USD einbrechen, käme es zu einem Rückfall auf die zentrale Unterstützung bei 1.285 USD. Diese Marke müsse von den Käufern verteidigt werden. (16.03.2018/ac/a/m)