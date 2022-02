Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Januar die Unterstützung bei 1.775 USD in buchstäblich letzter Sekunde verteidigt wurde, zieht der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer geradlinigen Kaufwelle in Richtung des Widerstands bei 1.875 USD an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Ausbruch über die markanten Kursbarrieren bei 1.833 und 1.848 USD sei diese Hürde schon am Dienstag der laufenden Woche erreicht und dort eine leichte Korrektur gestartet worden.



Die Oberseite der großen Dreiecksformation habe Gold schon hinter sich gelassen. Jetzt gelte es, auch die 1.875-USD-Marke deutlich zu durchbrechen. Die Folge wäre ein Anstieg bis 1.900 und 1.920 USD. Selbst ein temporärer Kurssprung bis 1.945 USD wäre dann möglich. Ein Scheitern an der nahen Hürde bei 1.875 USD sei aktuell wenig wahrscheinlich, könnte aber schon bei 1.855 USD wieder auf Käufer treffen und dort der Ausbruch starten. Unterhalb der früheren Kursbarriere wäre dagegen mit einer Fortsetzung der Korrektur bis 1.833 USD zu rechnen. (17.02.2022/ac/a/m)



