Ein gutes Beispiel für diese Herangehensweise liefere derzeit der Goldpreis. Zuletzt hätten die Analysten die Bedeutung der Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 1.780/1.793 USD) hervorgehoben. Auch auf Point & Figure-Basis entstehe oberhalb der Marke von 1.800 USD ein wichtiges Kaufsignal, denn auf diesem Niveau bilde der Abwärtstrend seit dem Frühjahr 2020 zusammen mit den Hochs von 2011/2012 einen wichtigen Kreuzwiderstand. Bei einem erfolgreichen Befreiungsschlag liefere somit neben dem klassischen Candlestickchart auch die in Europa etwas in Vergessenheit geratene Point & Figure-Darstellungsform ein prozyklisches Einstiegssignal. Im Erfolgsfall definiere die Kombination aus dem Juni-Hoch und dem alten Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 1.916/1.920 USD das nächste Anlaufziel. Die Marke von 1.750 USD sei indes aus Point & Figure-Sicht als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert. (25.10.2021/ac/a/m)

