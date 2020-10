Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang August und dem bisherigen Allzeithoch bei 2.072 USD befindet sich der Goldpreis im Konsolidierungsmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Übergeordnet hätten sie im Jahresverlauf immer wieder die Bedeutung der Marke von 1.800 USD betont. Dieses Level sei weiter als strategische Absicherung bestehender Edelmetallengagements prädestiniert. Anders ausgedrückt: Solange sich die beschriebene Phase des Luftholens oberhalb der 1.800er-Marke vollziehe, sei das Kräftesammeln als grundsätzlich gesund zu bezeichnen. Auf Tagesbasis bilde der Goldpreis derzeit ein klassisches Dreiecksmuster aus. Die obere Begrenzung falle dabei interessanterweise fast exakt mit der Glättungslinie der letzten 38 Tage (akt. bei 1.928 USD) zusammen. Eine Rückeroberung des gleitenden Durchschnitts würde deshalb mit einer Auflösung der diskutierten Konsolidierungsformation einhergehen. Eine erfolgreiche Weichenstellung signalisiere also, dass das Edelmetall ausreichend Kraft getankt habe und das o. g. Rekordhoch bei 2.072 USD vielmehr wieder ins Visier genommen werde. Der MACD könnte bei einem Ausbruch nach Norden helfen, denn der Trendfolger arbeite aktuell an einem neuen Einstiegssignal. (07.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



