Bonn (www.aktiencheck.de) - Im ersten Quartal stieg der Goldpreis in USD um 8%, so die Analysten von Postbank Research.Im zweiten Quartal, als die Anleger den Fokus wieder auf die US-Geldpolitik gerichtet hätten, sei Gold im April und Anfang Mai jedoch unter Verkaufsdruck geraten. Dies habe dazu geführt, dass der Preis am 10. Mai ein Dreimonatstief von etwa 1.845 USD/Feinunze erreicht habe. Da in nächster Zeit voraussichtlich weiterhin mit starker Inflation zu rechnen sei, dürften auch die aggressiven Zinswetten bestehen bleiben. Bei anhaltender Stärke des USD und der Renditen könnten sich die Mittelzuflüsse in Gold kurzfristig weiter verlangsamen, was wiederum das Preispotenzial des Goldpreises begrenzen dürfte.Bestehende Goldpositionen sollten eine gute Absicherung gegen die hohe Volatilität an den Aktien- und Rentenmärkten darstellen. Würde die FED jedoch größere Zinserhöhungen beschließen, könnte dies zu stärkeren Auflösungen von Goldpositionen seitens der Anleger führen. (16.05.2022/ac/a/m)