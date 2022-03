Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis muss heute zwar zum Handelsauftakt leichte Verluste hinnehmen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Europäische Zentralbank (EZB) habe in der laufenden Woche ihre Wachstumsaussichten für den Euroraum von 4,2 auf 3,7% gesenkt, gleichzeitig gehe die EZB davon aus, dass die Inflation auf 5,1% steigen werde - bislang hätten die Prognosen bei 3,2% gelegen. Sicher, hier zeige sich immer noch ein solides Wachstum. Das Problem liege allerdings bei den 0-Prozent-Zins. Die EZB müsste - ähnlich wie die FED - die Zinsen anheben, um die Inflation in Zaum zu halten. Angesichts eines nachlassenden Wachstums und der Auswirkungen der hohen Energiekosten auf die Wirtschaft sei der Spielraum der Notenbanken, die Zinsen anzuheben, jedoch begrenzt. Erste Banken, wie z.B. Goldman Sachs, würden bereits zurückrudern. Die US-Bank sei von sieben Zinsschritten im laufenden Jahr ausgegangen, sage nun allerdings, die Risiken für dieses Szenario würden steigen - sogar soweit, dass eventuell vorgenommen Zinsanhebungen der US-Notenbank später wieder zurückgenommen werden könnten.Noch sei es sicherlich zu früh, von einer Stagflation zu sprechen. Doch die deutlich gestiegenen Notierungen der Rohstoffe dürften dafür sorgen, dass das Thema Inflation weitaus präsenter bleiben werde, als viele sich das wünschen würden. Die Notenbanken würden in der Klemme sitzen: Einerseits müssten sie aufgrund der Inflation die Zinsen anheben, andererseits würde das ein "Öl ins Feuer gießen" bedeuten. In diesem Umfeld dürfte sich der Goldpreis auch weiterhin gut behaupten. Auch wenn der Ukraine-Konflikt - hoffentlich bald - zu Ende gehe. (11.03.2022/ac/a/m)