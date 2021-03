Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis präsentiert sich in der laufenden Woche bislang schwach, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach Ansicht der CPM Group habe das gelbe Edelmetall aber weiter Potenzial und werde mittel- bis langfristig weiter zulegen. Die Corona-Krise habe die Welt verändert, einige der bestehenden Probleme noch verschlimmert und Gold in die Lage versetzt, davon zu profitieren, so die CPM Group. "Während die Pandemie schließlich vorübergehen wird, hat sie die Welt verändert und einige der Faktoren, die den Goldpreis unterstützen, sogar noch verschlimmert", so die CPM Group. Dabei nenne die CPM Group v.a. die Schulden des staatlichen und privaten Sektors, die Defizite und die ultralockere Geldpolitik. Regierungen auf der ganzen Welt würden sich schwertun, die als Reaktion auf die Corona-Krise eingeführte Fiskalpolitik rückgängig zu machen, so die CPM Group. Die Analysten würden davon ausgehen, dass Gold im laufenden Jahr noch auf 1.995 Dollar je Unze steigen werde.Tatsächlich würden die Rahmenbedingungen für Gold ausgesprochen gut bleiben. Die Verschuldung steige, der Notenbankzins bleibe noch zwei Jahre bei 0 und die Inflation nehme Fahrt auf. Das alles beflügele den Goldpreis aber kurzfristig nicht. Das Sentiment sei schlecht und obwohl viele Experten die Inflation kommen sehen würden, sei sie in Zahlen noch nicht wirklich messbar. 1,7% seien die letzten Inflationsdaten aus den USA für den Februar gewesen. Und das sei vieles, aber sicher nicht besorgniserregend. Doch letztlich würden sich hohe Inflationszahlen, womöglich sogar jenseits der 3%, aufgrund des Basiseffekts erst im April/Mai zeigen. Und die Finanzmärkte schienen dies aktuell noch auszublenden. (24.03.2021/ac/a/m)