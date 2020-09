Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem neuen Allzeithoch von Anfang August bei 2.072 USD ist es etwas ruhiger um den Goldpreis geworden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Und das sei auch gut so, denn dank dieser Entwicklung trete ein Gewöhnungsprozess ein. Die letzten Wochen würden Anleger also in die Lage versetzen, sich mit den zuletzt gesehenen Ausbrüchen über die Hochs von 2011/12 sowie dem Spurt über das alte Rekordhoch vom September 2011 bei 1.800 USD bzw. 1.920 USD anzufreunden. Bei der Bestimmung der nächsten Anlaufziele bleibe die von 2011 bis 2015 ausgebildete Korrekturflagge eines der Kernargumente der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das kalkulatorische Kursziel aus dem angeführten Trendbestätigungsmuster lasse sich perspektivisch auf rund 2.280 USD taxieren. Diese Marke harmoniere recht gut mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Baisseimpulses von 2011 bis 2015 (2.254 USD). Auch unter saisonalen Gesichtspunkten befinde sich das Edelmetall in einer günstigen Ausgangslage. Während der Goldpreis im 2. Halbjahr generell zur Stärke neige, liege bis Ende September eine besonders gute Edelmetallphase vor. Wenn Anleger die Kursentwicklung seit Ende 2012 als "rounding bottom" interpretieren würden, dann ergebe sich sogar ein langfristiges Anschlusspotenzial bis rund 2.500 USD. (03.09.2020/ac/a/m)

