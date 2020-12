Prognoserevision: Geringfügige Abwärtsrevision der Drei-Monatsprognose.



Auch wenn die akute Corona-Krise im Jahr 2021 weitgehend überwunden werden dürfte und die Weltwirtschaft sich von den konjunkturellen Rückschlägen erholen werde, bedürfe es noch mehrerer Jahre einer stark expansiven Geldpolitik als Unterstützung. Zudem würden die krisenbedingt massiv gestiegenen Schuldenstände der Staaten nicht nennenswert abgebaut werden. Zwar würden die Analysten nicht mit einem starken Anstieg der Inflation in den kommenden Jahren rechnen, dennoch bleibe das Umfeld für Gold aufgrund der anhaltenden Stützungsmaßnahmen der Geld- und Fiskalpolitik konstruktiv.



Die Corona-Krise habe die erwartete Dauer der ultra-expansiven Geldpolitik sogar verlängert. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden auch in den kommenden Jahren vernachlässigbar niedrig bzw. sogar negativ bleiben. Dies spreche für anhaltend hohe Goldpreise. Da Gold aber eine Geldanlage ohne laufende Erträge darstelle, würden die Analysten dem Goldpreis auf lange Sicht nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zutrauen. (Ausgabe Dezember 2020) (04.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ende November kam der Goldpreis unter Druck, als sich die Hoffnungen auf eine baldige Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffs festigten, so die Analysten der DekaBank.Der Preis sei gefallen, und zugleich habe der Außenwert des US-Dollar im Laufe der vergangenen Wochen nachgegeben. Damit habe der Goldpreis in Euro gerechnet zusätzlich noch unter der Aufwertung des Euro gegenüber der US-Währung gelitten. Der über das gesamte Jahr 2020 anhaltende starke Aufbau von Beständen in mit Gold hinterlegten Wertpapieren (ETFs) sei seit Oktober zum Erliegen gekommen. In der zweiten Novemberhälfte hätten die Investoren weltweit sogar Gold-ETF-Bestände in nennenswertem Umfang abgebaut. Die Analysten würden allerdings die mittelfristigen Perspektiven der Goldpreisentwicklung unverändert gut unterstützt durch die wohl noch Jahre anhaltende stark expansive Geld- und Fiskalpolitik sehen. Mit kurzfristigen Rücksetzern, wie zuletzt zu beobachten gewesen sei, müssten Anleger allerdings jederzeit rechnen.