Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Perspektiven für Gold haben sich in den vergangenen Wochen in der Tendenz deutlich aufgehellt, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten hätten eine Aufwärtsrevision der Goldpreisprognose vorgenommen.Gold gelte weltweit als Krisenwährung. Entsprechend steige der Goldpreis in Krisenzeiten oft stark an. Aufgrund der Corona-Krise hätten die Notenbanken weltweit ihre geldpolitischen Zügel stark gelockert und mit zum Teil zeitlich unbegrenzten Maßnahmen auch die erwartete Dauer der ultra-expansiven Geldpolitik verlängert. Entsprechend hätten sich die Aussichten für die Goldpreisentwicklung verbessert. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, seien erneut gesunken und würden auch in den kommenden Jahren vernachlässigbar klein bzw. sogar negativ bleiben. Dies spreche für anhaltend hohe Goldpreise. Neben der Corona-Krise bleibe auch die politische Unsicherheit aufgrund der Handelskonflikte und des wieder erstarkenden Protektionismus bis auf Weiteres vergleichsweise hoch, was jederzeit für stärkere Preisschwankungen sorgen könne. Mittelfristig dürfte sich Gold unter den gegebenen Rahmenbedingungen verteuern. Allerdings trauen die Analysten der DekaBank dem Goldpreis auf lange Sicht nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zu. (Ausgabe April 2020) (03.04.2020/ac/a/m)