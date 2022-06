Paris (www.aktiencheck.de) - Mit der Verteidigung der Unterstützung bei 1.780 USD endete Mitte Mai ein drastischer Preisverfall bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und ging nahtlos in eine dynamische Erholung über, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Allerdings habe dieser Anstieg nach dem Überwinden der Hürde bei 1.858 USD und dem Erreichen der 1.875-USD-Marke erheblich an Dynamik verloren und sei in eine flaggenförmige Korrektur übergegangen. Vergangenen Woche hätten die Bullen erneut versucht, den Widerstand bei 1.875 USD aus dem Weg zu räumen, seien aber erfolglos geblieben. Aktuell tendiere Gold unter der Hürde bei 1.858 USD seitwärts.



Noch sei die Fortsetzung der Erholung zu favorisieren und ein zweiter Anstieg analog zum Kaufimpuls vom Mai möglich. Dafür müsse aber zunächst der Widerstand bei 1.858 USD durchbrochen werden, um den dritten Angriff auf 1.875 USD einzuleiten. Über der Marke wäre ein Kaufsignal aktiv und Zugewinne bis 1.909 und 1.920 USD in kürzester Zeit möglich. Sollte der Goldpreis dagegen unter 1.835 USD fallen, wäre erst nach einer Korrektur bis 1.820 USD ein weiterer Anstieg denkbar. Unter der Marke käme es dagegen zu einem Verkaufssignal und einem Abverkauf bis 1.780 USD und tiefer. (09.06.2022/ac/a/m)

