Paris (www.aktiencheck.de) - Für viele Anleger ist Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) eine Glaubensfrage, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Gleichzeitig sorge die Knappheit von Rohstoffen als Folge der Lockdowns dafür, dass die Preise für Grundstoffe steigen würden. Diejenigen Konsumenten, die von der Krise unversehrt geblieben seien, würden auf hohen Geldbeträgen sitzen und sich danach sehnen, wieder konsumieren zu können. Diese Gemengelage könnte einerseits weitere Interventionen von Staaten nötig machen und andererseits die Preise noch einmal deutlich anschieben.Volkswirte würden angesichts der Basiseffekte und des schwachen Jahres 2020 in den kommenden Monaten weitere Signale in Richtung einer Inflation erwarten. Kämen dann noch die Konsumenten zurück und würden die Anleiherenditen steigen, könnte auch Gold wieder in den Fokus der Anleger rücken. Dass der Goldpreis Spielball der Pandemie sei, habe das Edelmetall zwischen April und August 2020 gezeigt und eine Rally inklusive neuem Allzeithoch aufs Parkett gelegt. Seitdem habe Gold konsolidiert. Anleger, die in Gold eine Krisenversicherung sehen würden, könnten nach der Korrektur mit dem Gedanken eines Einstiegs spielen. (16.04.2021/ac/a/m)