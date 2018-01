Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Dezember hat sich der Goldpreis aus dem Bann der US-Zinsen befreien können, so die Analysten der DekaBank.



Trotz des Anstiegs der US-Treasury-Renditen habe der Goldpreis zugelegt. Die US-Dollar-Schwäche sei dabei sicherlich hilfreich gewesen, aber auch die Unruhen im Iran und die verstärkte Gefahr, dass die USA erneut Sanktionen gegen das Land verhängen könnten. Seit Jahresanfang habe sich der Goldpreis dann in einem sehr aktienmarkt-, also risikofreundlichen Umfeld gut behauptet. Die Bestände der mit Gold hinterlegten ETFs seien weltweit wieder angestiegen, und die spekulativ orientierten Goldmarktteilnehmer hätten in der Summe ihre Wetten auf eine weitere Verteuerung von Gold merklich ausgeweitet. Die Analysten der DekaBank prognostizieren weiterhin einen leichten Goldpreisrückgang, insbesondere aufgrund ihrer Erwartung steigender US-Zinsen. Da aber das Realzinsniveau noch für längere Zeit niedrig bleiben dürfte, werde dieser Rückgang nur moderat ausfallen. (Ausgabe Januar/Februar 2018) (16.01.2018/ac/a/m)







