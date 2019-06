Paris (www.aktiencheck.de) - In Folge der Auflösung einer Dreieckskonsolidierung stieg der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) seit Anfang Juni von der wichtigen Unterstützung bei 1.265 USD über das Jahreshoch bei 1.346 USD an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieses Kaufsignal habe für eine weitere Beschleunigung der Kaufwelle gesorgt und das Edelmetall über die Hürden bei 1.366 und 1.391 USD bis an die Barriere bei 1.433 USD angetrieben. Dort habe die Rally gestoppt. Im gestrigen Handel sei Gold bereits an die 1.400-USD-Marke abverkauft worden.



Noch sei es nicht mehr als eine Korrektur, von der der Goldpreis erfasst worden sei. Ein Rücksetzer bis 1.391 USD sei dennoch zu erwarten, ehe der nächste Angriff auf die 1.433-USD-Marke starten könne. Werde die Barriere überwunden, käme es zu Zugewinnen bis 1.465 USD und darüber bis an die Zielmarke bei 1.487 USD. Selbst ein kurzzeitiger Anstieg über 1.500 USD wäre möglich. Unterhalb von 1.391 USD müssten die Bullen dagegen bei 1.366 USD aktiv werden, um einen Einbruch bis 1.346 und 1.326 USD zu verhindern. (27.06.2019/ac/a/m)



