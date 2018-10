London (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat sich im vergangenen Quartal schlecht entwickelt, so Nitesh Shah, Director Research von WisdomTree.



In einem Umfeld steigender Zinsen und eines starken US-Dollars sei erwartet worden, dass das gelbe Edelmetall stagnieren würde, ein Wertverlust von 4% seit 30. Juni 2018 scheine jedoch übertrieben. Eine Korrektur nach oben könnte überfällig sein. Den Erwartungen von WisdomTree zufolge dürfte Gold das Jahr auf einem Stand von knapp 1.270 USD/Unze beenden und bis zum dritten Quartal 2019 ein Niveau von 1.320 USD/Unze erreichen - ein Zuwachs gegenüber dem Stand von 1.200 USD/Unze zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Dokuments. Dies sei hauptsächlich auf die Wiederherstellung der spekulativen Positionierung an den Futuresmärkten zurückzuführen. Eine solch pessimistische Positionierung sei angesichts zahlreicher zugrunde liegender Marktrisiken ungewöhnlich und die Experten würden eine Eindeckung spekulativer Shortpositionen erwarten, was einen Anstieg der Goldkurse unterstützen werde. (09.10.2018/ac/a/m)





