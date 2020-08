Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der fulminanten Kaufwelle, die Ende Juni eingesetzt war und den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in kürzester Zeit über das alte Rekordhoch bei 1.920 USD und das Kursziel bei 1.985 USD angetrieben hatte, erreichte das Edelmetall Anfang August die Zielmarke bei 2.060 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese sei kurz überwunden worden, ehe es ausgehend von 2.075 USD zu einer scharfen Korrektur gekommen sei. Diese sei allerdings bereits bei 1.862 USD wieder auf Käufer getroffen.



Aktuell tendiere Gold in einer Konsolidierung über der 1.920-USD-Marke seitwärts und würde bei einem erneuten Bruch der Marke bis 1.885 und 1.862 USD korrigieren, um den Aufwärtstrend von dort aus fortzusetzen. Sollte der Wert dagegen direkt über den Kreuzwiderstand bei 1.965 USD ansteigen, könnte die nächste Kaufwelle auch ohne Korrektur einsetzen und zu einem Anstieg über 1.985 USD in Richtung 2.060 und 2.075 USD führen. Die Chance auf eine zeitnahe Fortsetzung der Rally wäre dagegen erst bei Kursen unter 1.850 USD vergeben und eine Korrekturausweitung bis 1.795 und darunter bis 1.747 USD die Folge. (27.08.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



