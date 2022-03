Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Kurseinbruch seit dem Rallyhoch bei 2.070 USD konnte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Mitte März knapp unter der wichtigen Haltemarke bei 1.920 USD eine kleine Trendwende nach oben einleiten und sich damit in den letzten Tagen stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auch sei den Bullen in den letzten Tagen der Anstieg an den Widerstand bei 1.959 USD gelungen, welcher bislang aber nicht nachhaltig überschritten worden sei.



Mehr als eine seitwärts laufende Erholungsphase scheine für die Bullen bei Gold aktuell nicht möglich. Dennoch könnte sich der Wert schon kurz vor der 1.930-USD-Marke wieder nach Norden orientieren und einen Anstieg bis 1.959 USD vollziehen. Sollte dann auch die Hürde bei 1.973 USD durchbrochen werden, wäre ein kleines Longsignal aktiv und mit weiteren Zugewinnen bis 2.015 USD zu rechnen. Unter 1.930 USD dürfte dagegen zunächst das Tief bei 1.894 USD angesteuert werden. Hier könnte die nächste Erholung starten. (28.03.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



