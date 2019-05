Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Februar bildete der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ein Verlaufshoch bei 1.346 USD aus, ehe mit dem Rückfall unter eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie eine übergeordnete Korrektur einsetzte, die den Wert an die Unterstützung bei 1.276 USD drückte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung sei die Marke Anfang April ebenfalls unterschritten worden. Bislang habe das Edelmetall jedoch über dem Support bei 1.265 USD stabilisiert werden können. Zuletzt sei von dieser Marke aus eine Erholung gestartet, die bislang jedoch an der kleineren Hürde bei 1.290 USD gestoppt worden sei.



Sollte der Goldpreis jetzt über der 1.276-USD-Marke verbleiben, könnte sich die Erholung erneut bis 1.290 USD fortsetzen. Darüber würde die Barriere bei 1.301 USD angesteuert, ohne dass der Abwärtstrend seit Februar hiervon tangiert würde. Breche Gold anschließend unter 1.265 USD ein, wäre eine Verkaufswelle bis 1.236 USD zu erwarten. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung bis an die 1.200-USD-Marke ausdehnen. Erst bei Kursen über 1.301 USD könnte man von einer nachhaltigen Erholung sprechen. Damit wäre der Weg bis an die Hürde bei 1.326 USD frei, ehe die Verkäufer dort erneut zuschlagen könnten. (09.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



