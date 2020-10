Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hatte sich in den vergangenen Tagen auf den Weg nach oben aufgemacht, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Gold sei gestern zügig unter die Marke von 1.900 Dollar gerutscht und die Bären hätten erneut das Ruder übernommen. Zwar habe es heute seitens der Bullen Versuche gegeben, die Marke von 1.900 Dollar zurückzuerobern. Doch zur Stunde würden die Gewinne bereits wieder schrumpfen und die Chancen, dass Gold doch noch einmal ein tieferes Tief sehe, würden damit steigen. Neben Gold sei gestern vor allem Silber unter Druck geraten. Der kleine Bruder von Gold habe zwischenzeitlich mehr als einen Dollar verloren. Und die schwachen Edelmetallnotierungen hätten auch die Minenindices mit in die Tiefe gezogen. 3,5 Prozent beim GDX würden zunächst einmal furchteinflößend klingen. Doch angesichts eines Goldpreises, der mehr als 30 Dollar habe abgeben müssen, seien die Verluste durchaus im Rahmen dessen gewesen, was man an so einem Tag habe erwarten dürfen beziehungsweise müssen.Wie gehe es jetzt weiter? Die Hoffnungen auf ein Ende der Konsolidierung seien zunächst einmal dahin. Und die Konsolidierung zehre vorerst weiter an den Nerven der Anleger. Doch im Hinterkopf sollten Goldanleger behalten: Vor wenigen Monaten noch schien ein Goldpreis von 1.900 Dollar schier undenkbar. Und die Goldproduzenten würden auf diesem Niveau prächtig verdienen. Das würden auch die Quartalszahlen zeigen, die in den kommenden Wochen ins Haus stünden. An dem übergeordneten Szenario habe sich nach Ansicht des "Aktionär" nichts geändert: Gold dürfte im Anschluss an diese Konsolidierung weiter steigen und den Zielbereich von 2.200 bis 2.300 Dollar ansteuern. (07.10.2020/ac/a/m)