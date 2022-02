Paris (www.aktiencheck.de) - 2022 war kein gutes Jahr für Gold-Investoren, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Airbag fürs DepotAuch der Start ins Jahr 2022 sei bisher eher enttäuschend verlaufen. Und: Da die US-Notenbank Federal Reserve der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation den Kampf angesagt und eine restriktivere Geldpolitik in 2022 in Aussicht gestellt habe, könnte dieser Trend anhalten. Weil Gold keine Zinsen biete, verliere es in einem Umfeld steigender Zinsen gegenüber Anleihen an Attraktivität, laute die landläufige Meinung. Dies könnte jedoch zu kurz gedacht sein. Wenn die Inflation den Anstieg der Nominalzinsen mehr als wettmache, seien auch Anleihen nach Abzug der Teuerungsrate alles andere als attraktiv. Zudem sollten Anleger bedenken, dass Gold in zurückliegenden herausfordernden Zeiten häufig ein wenig Zeit benötigt have, um seinem Ruf als Krisenmetall gerechnet zu werden. Das Edelmetall schon jetzt abzuschreiben könnte sich also womöglich als Fehleinschätzung erweisen, würden doch unter anderem mit der anhaltenden Corona-Pandemie, der hohen Inflation, den Lieferkettenproblemen und den geopolitischen Risiken weiterhin einige Gründe existieren, weshalb auch 2022 alles andere als ein ruhiges Jahr werden könnte - und Gold als Absicherung eine Beimischung im Depot verdienen könnte. (04.02.2022/ac/a/m)