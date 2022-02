Paris (www.aktiencheck.de) - Gold fiel Mitte Januar nach einem kurzen Ausflug über die Hürden bei 1.833 und 1.848 USD deutlich zurück und brach in der Spitze bis unter die Kreuzunterstützung bei 1.789 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort hätten die Bullen allerdings einen sofortigen Konter gestartet, der den Goldpreis zügig wieder über die 1.813-USD-Marke und aktuell bereits an den Widerstand bei 1.833 USD angetrieben habe. Damit befinde sich der Kurs des Edelmetalls kurz vor einem erneuten Kaufsignal.



Übergeordnet betrachtet laufe der Goldpreis in die Spitze einer großen Dreiecksformation, deren obere Begrenzung bei rund 1.855 USD verlaufe. Mit einem Ausbruch über die nahe Hürde bei 1.833 USD dürfte diese Trendlinie erreicht werden. Allerdings könnte der Anstieg der letzten Tage dort wieder in sich zusammenfallen und Gold bis 1.813 USD abverkauft werden. Sollten die Hürden bei 1.848 und 1.855 USD aber überwunden werden, stünde eine Rallye bis 1.875 und 1.920 USD an. Bei einem vorzeitigen Abdrehen auf dem aktuellen Niveau dürfte ebenfalls die 1.813-USD-Marke angesteuert werden. (10.02.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



