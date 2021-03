Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) stieg gestern nach der Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidung der FED aufgrund der Schwäche des US-Dollars an, so die Experten von XTB.



Die Gewinne seien jedoch heute wieder zunichte gemacht worden, da der USD wieder an Boden gewinne und die Renditen steigen würden. Das Edelmetall habe gestern die obere Begrenzung der Overbalance-Struktur und die Abwärtstrendlinie im Bereich von 1.750 bis 1.760 Dollar getestet, habe es jedoch nicht geschafft, über diese Hürden auszubrechen. Sollte sich der anhaltende Pullback fortsetzen, wäre die erste zu beachtende Unterstützungsmarke bei 1.700 Dollar zu finden, während das jüngste lokale Tief bei 1.680 Dollar die nächste wäre. Die oben erwähnte Zone zwischen 1.750 und 1.760 Dollar sei der kurzfristige Widerstand, den es zu beachten gelte, falls die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werde. Da die US-Notenbank gestern keine weiteren Schritte unternommen habe, könnten die Renditen ihren Anstieg fortsetzen und mehr Druck auf Gold ausüben. (18.03.2021/ac/a/m)



