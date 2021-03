Für das laufende Jahr würden die US-Notenbanker mit einer Inflationsrate von 2,4 Prozent rechnen. Das sei deutlich mehr als noch im Dezember, als sie von einer Inflationsrate von 1,8 Prozent gesprochen hätten. Das bedeutet aber auch: Nachdem wir aktuell bei 1,7 Prozent im Februar liegen, dürfte die Inflation in den kommenden Monaten Richtung drei Prozent springen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Auf der anderen Seite stehe der Notenbankzins, der nahe 0 verharre.



Zuletzt hätten sich die Marktteilnehmer weniger Sorgen um den Notenbankzins als vielmehr um die Renditen der US-Staatsanleihen gemacht. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen liege derzeit knapp unter 1,7 Prozent. Auch die Ankündigung der Notenbank, die Anleihekäufe weiter fortzusetzen, habe die Renditen nicht bremsen können. Aber: Bei einer prognostizierten Inflation von deutlich über zwei Prozent bleibe der Realzins weiter negativ. Das gelte selbst für den Fall, dass die Renditen in Richtung zwei Prozent wandern würden, wovon einige Marktteilnehmer ausgehen würden.



Kurzum: Die US-Notenbank FED schaffe ein ideales Umfeld für den Goldpreis. Die steigende Inflation dürften den Goldpreis in den kommenden Monaten stützen. Sicherlich würden Anleger immer mit einem Auge auf die Renditen der US-Staatsanleihen schielen. Doch aus fundamentaler Sicht spreche vieles dafür, dass Gold seinen Aufwärtstrend (endlich) wiederaufnehmen werde und sich Richtung neues Allzeithoch arbeiten werde. (18.03.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte gestern deutlich im Plus schließen und kann heute sogar im frühen europäischen Handel die Marke von 1.750 Dollar überwinden, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Grund: Die US-Notenbank habe gestern im Prinzip die beste aller Welten für den Goldpreis in Aussicht gestellt. Zum einen solle der Notenbankzins noch bis in das Jahr 2023 bei 0 verharren. Zum anderen rechne die US-Notenbank mit einer deutlich anziehenden Inflation. Der solle aber eben nicht durch Zinsanhebungen entgegengewirkt werden.