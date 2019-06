Stuttgart-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123, WKN: 856777, Ticker Symbol: EDGA, Johannesburg Stock Exchange-Ticker-Symbol: GFI) ist ein in Südafrika beheimateter Goldproduzent. Acht operative Minen werden in Australien, Ghana, Peru und Südafrika betrieben. Pro Jahr werden rund 2,2 Mio. Unzen Gold-Äquivalent produziert. Der Firmensitz befindet sich in Johannesburg.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Gold Fields-Aktienanalyse von Analyst James Bell von RBC Capital Markets:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst James Bell von RBC Capital Markets in Bezug auf die Aktien des Goldproduzenten Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123, WKN: 856777, Ticker Symbol: EDGA, Johannesburg Stock Exchange-Symbol: GFI) nur noch die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung.Die Investitionen von Gold Fields Ltd. in den vergangenen zwei Jahren würden beginnen sich auszuzahlen.In den letzten drei Monaten habe der Titel aber gegenüber der Peer Group eine klare Outperformance gezeigt. Das Unternehmen bringe zwar Leistung. Im Vergleich zu Peers wie AngloGold Ashanti seien aber weniger Impulse für den Aktienkurs zu erwarten.Analyst James Bell passt derweil das Kursziel für die Gold Fields-Aktie von 63,00 auf 84,00 ZAR nach oben an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gold Fields-Aktie: