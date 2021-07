Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Mai befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer steilen Verkaufswelle, die die vorherige Erholung mittlerweile neutralisiert hat, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei der Goldpreis ausgehend von der nicht überschrittenen Hürde bei 1.920 USD zuletzt auch unter die Supportmarken bei 1.798 und 1.764 USD eingebrochen und habe erst knapp darunter eine leichte Erholung starten können. Diese sei am Dienstag ebenfalls abverkauft und bereits kurz die Unterstützung bei 1.755 USD attackiert worden, die die Bullen aber bislang hätten verteidigen können.



Der aktuelle Anstieg könnte den Kurs des Edelmetalls jetzt bis 1.785 USD führen und darüber ggf. die Hürde bei 1.798 USD erreichen. Schon dort wäre mit der nächsten Abwärtsbewegung zu rechnen, die bei einem Bruch der 1.755-USD-Marke direkt bis 1.720 USD und darunter auf Sicht der kommenden Wochen bis 1.670 USD führen könne. Sollte der Goldpreis dagegen über 1.798 USD ansteigen, könnte sich die Erholung fortsetzen. In diesem Fall dürfte die große Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.815 USD angesteuert werden. Dort könnten die Bären wieder in das Geschehen eingreifen. Darüber dürfte die Gegenbewegung dann aber schon bis 1.848 USD reichen. (01.07.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



