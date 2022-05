Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Abverkauf vom März, der den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) von 2.074 USD bis 1.889 USD gedrückt hatte, setzte im April zwar eine Erholung ein, diese scheiterte allerdings an der Hürde bei 2.000 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seit Mitte April befinde sich Gold wieder in einer Abwärtsbewegung, die zuletzt mit hoher Dynamik an die Unterstützung bei 1.875 USD geführt habe. Zwar hätten die Bullen die Supportmarke bei 1.875 USD verteidigen können, der anschließende Ausbruchsversuch über 1.920 USD sei am letzten Freitag allerdings kläglich gescheitert.



Aktuell falle Gold wieder in Richtung der 1.875-USD-Marke zurück und könnte dort eine weitere Bodenbildung vollziehen und einen Angriff auf die kurzfristigen Hürden bei 1.905 und 1.920 USD starten. Ein Anstieg über 1.920 USD hätte weiterhin ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.959 USD zur Folge und könnte damit sogar eine bullische Trendwende einleiten. Sollte der Kurs des Edelmetalls jetzt aber unter 1.875 USD fallen, müsste direkt bei 1.860 USD ein massiver Aufwärtsimpuls starten, um die Chancen auf eine Trendwende zu erhalten. Andernfalls dürfte Gold bis 1.848 und 1.820 USD durchgereicht werden. (02.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



