Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem erneuten Bruch der Unterstützungen bei 1.848 und 1.795 USD setzte sich die im August 2020 begonnene Talfahrt des Goldpreises (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zu Jahresbeginn fort und drückte den Wert an die zentrale Unterstützung bei 1.764 USD, wie aus der Veröffentlichung " dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Tief aus dem November sei allerdings nur kurz verteidigt und schon vor zwei Wochen unterschritten worden. Es sei eine geradlinige Verkaufswelle gefolgt, die in der Vorwoche bereits den Support bei 1.720 USD durchbrochen habe. Nach einem Zwischentief bei 1.687 USD ziehe der Wert aktuell von der Unterseite an diese Marke an.



Die erwartete Erholung habe am vergangenen Freitag beginnen können und nehme heute im frühen Handel etwas Fahrt auf. Von Trendwende sei der Goldpreis dagegen meilenweit entfernt. Schon bei 1.720 USD, spätestens am Zwischenhoch bei 1.740 USD könnten die Bären wieder aktiv werden und Gold unter 1.687 USD und an das kurzfristige Abwärtskursziel bei 1.670 USD einbrechen lassen. Dort könnte eine stärkere Erholungsphase einsetzen. Werde die Marke dagegen ebenfalls unterschritten, seien bereits Verkaufswellen bis 1.640 USD und 1.615 USD möglich. Ein Anstieg über 1.740 USD wäre dagegen ein Hoffnungsschimmer für die Käuferseite. (08.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >