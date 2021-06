Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Mai befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer enorm steilen Verkaufswelle, die den Kurs des Edelmetalls unter die mittelfristige Abwärtstrendlinie und die zentralen Unterstützungen bei 1.848 und 1.808 USD abverkauft hatte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Bis an die Oberseite des Seitwärtsmarktes aus dem März bei 1.764 USD sei der Wert in kürzester Zeit eingebrochen, ehe es dort Ende der vergangenen Woche zu einer leichten Erholung gekommen sei. Diese habe bislang aber nur den Widerstand bei 1.798 USD erreicht und könnte mit dem gestrigen Rücksetzer bereits zu Ende gehen.



Der Goldpreis könnte schon jetzt die Reise unter das bisherige Tief der Verkaufswelle bei 1.760 USD antreten und weiter bis 1.720 USD einbrechen. An dieser Stelle dürfte eine stärkere Erholung folgen. Werde die Unterstützung aber später auch unterschritten, seien Verkaufswellen an den Startpunkt der Rallyphase bei 1.677 USD wahrscheinlich und selbst ein kurzzeitiger Abverkauf bis 1.642 USD vor einer deutlichen Erholung denkbar. Eine Verteidigung der 1.760-USD-Marke könnte dagegen den zweiten Anstieg bis 1.798 USD und darüber ggf. bis 1.808 USD auslösen. Deutlicheres Aufwärtspotenzial bis 1.848 USD würde dagegen erst bei einem Sprung über 1.815 USD entstehen. (24.06.2021/ac/a/m)

