Paris (www.aktiencheck.de) - Die Richtungskämpfe beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) werden immer heftiger und so setzte das Edelmetall eine im Dezember begonnene Erholung fort, die zum Jahreswechsel zur Widerstandsmarke bei 1.833 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Kurz vor einem Kaufsignal sei der Goldpreis aber nach Süden abgedreht und auf 1.789 USD zurückgefallen. Nach der Verteidigung der Unterstützung habe Gold allerdings in den vergangenen Tagen wieder an die 1.833-USD-Marke angezogen.



Ein Anstieg über 1.833 USD rücke in greifbare Nähe und dürfte den Goldpreis entfesseln. Die Folge wäre eine Kaufwelle bis 1.848 und 1.875 USD. Allerdings sollte es sich aus charttechnischer Sicht dann nicht nur um eine normale Bewegung, sondern eine impulsive Rally handeln, die den Anstieg seit Mitte Dezember in puncto Länge um den Faktor 1,618 und mehr übertreffe. Somit stünden die Chancen auf eine starke Kaufwelle bis 1.900 und 1.920 USD gut. Sollten die Bullen dagegen an der 1.833-USD-Marke scheitern, würde eine Korrektur bis 1.798 USD folgen. (13.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



