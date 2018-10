Aus konjunktureller Sicht spreche nach wie vor vieles dafür, dass der Aufwärtstrend anhalte. So hätten starke Ergebnisse bei wichtigen Vorlaufindikatoren und ein äußerst robuster Arbeitsmarkt einmal mehr den brummenden US-Wirtschaftsmotor dokumentiert. Auch auf Jahressicht würden die Analysten der RBI eine grundsolide Entwicklung der US-Wirtschaft erwarten, die Dynamik dürfte angesichts der auslaufenden positiven Effekte durch die Steuerreform aber etwas nachlassen. Somit sollte der Bullenmarkt durchaus noch in das erste Halbjahr 2019 hinein anhalten.



Der Faktor "Politik" dürfte im Q4 weiter in all seinen Facetten im Fokus stehen. Eine weitere Zuspitzung im Handelsstreit mit China (die Trump-Regierung initiiere schrittweise einen Zollsatz von 10% bis 25% auf praktisch alle China-Importe, China setze Gegenmaßnahmen) und die Mid-Term Elections sollten zwar temporär für Gewinnmitnahmen sorgen, etwaige Kursrückschläge würden nach Meinung der Analysten der RBI aber bis Jahresende wieder ausgebügelt werden. Gegenwind erwarte man zunehmend von der restriktiver werdenden US-Geldpolitik. Letztere Thematik dürfte ob der anziehenden Inflationsraten insbesondere dann in Richtung 2019 zum Belastungsfaktor werden, da weitere Renditeanstiege die Finanzierungskosten der Unternehmen erhöhen und die relative Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Alternativen reduzieren würden.



Die Gewinndynamik sehen wir hingegen weiter als Unterstützungsfaktor, so die Analysten der RBI. Hier habe die Q2-Berichtssaison trotz der schon sehr hohen Erwartungen zu überzeugen gewusst. Das für dieses Jahr von Analysten im Konsens geschätzte Gewinnwachstum sei solcherart nunmehr auf rund 22% geklettert und auch für 2019 würden niedrige zweistellige Zuwächse erwartet. Dies habe in Summe für eine leichte Entspannung auf der Bewertungsseite gesorgt. Dennoch notiere der S&P 500 auf Basis von vier klassischen "Multiples" fast 30% über seinem 10-Jahresschnitt und sei somit ambitioniert bewertet.



Eine Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit könnte im Schlussquartal zwar das US-Aktienmarkt-Sentiment zwischenzeitlich eintrüben, letztendlich sollten sich aber wieder die starken Fundamentaldaten durchsetzen. Letztere würden die Grundlage für eine Fortsetzung des US-Bullenmarktes bis Mitte des nächsten Jahres bilden. Für dieses Szenario spreche auch, dass klassische Bärenmarkt-Indikatoren, wie eine inverse Zinskurve oder ein drehender Arbeitsmarkt, aktuell noch nicht zu beobachten seien. In Richtung Ende unseres Prognosehorizonts wird die Luft für weitere Anstiege aber zunehmend dünner, so die Analysten der RBI. (Ausgabe 4. Quartal 2018) (04.10.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz des weiter eskalierenden Handelskonflikts mit China konnte die Wall Street dank starker Fundamentaldaten (robuste Konjunktur, wiederum sehr gute Berichtssaison) in den Sommermonaten weiter hinzugewinnen, so Christian Hinterwallner, CEFA von der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sowohl der mit Wachstumstiteln gespickte NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) als auch der breit gefasste S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) hätten zuletzt sogar neue Allzeithöchststände erklommen. Somit sei der aktuelle Bullenmarkt (gemessen am S&P 500) im Hinblick auf die Dauer des Anstiegs nunmehr der längste der Geschichte!