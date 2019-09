Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen konnte sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) innerhalb eines Trendkanals nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem die Notierungen an den Vortagen auch am letzten Hoch bei 1.555 USD gescheitert seien, sei ein kleines Doppeltop ausgelöst worden, welches den Goldpreis bis zum mittelfristigen Aufwärtstrend gedrückt habe.



Der Kursverlauf besitze die Chance, sich im Bereich des Aufwärtstrends wieder nach oben abzusetzen. Spielraum sei zunächst bis 1.517 USD gegeben. Gehe es über diese Hürde, würden 1.555 USD und mittelfristig auch 1.600 USD wieder erreichbar. Alternativ müsse unterhalb der 1.479 USD mit einer deutlichen Ausdehnung der Korrektur bis 1.439 USD gerechnet werden. (12.09.2019/ac/a/m)

