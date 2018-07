Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat schlechte Monate hinter sich, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Während das Edelmetall stark von der Nachfrage von Investoren abhängig zu sein scheine, sorge die vorübergehende Dollar-Stärke für sinkende Kurse. Sei der Dollar stabil, erscheine Gold als Reservewährung weniger attraktiv. Zumal der Dollar inzwischen wieder ein Mindestmaß an Rendite verspreche. Hinzu komme die Zinsfantasie, die bei Gold entfalle. Doch die Stabilität des Dollar erscheine angesichts der wachsenden Isolation der USA und des bereits weit fortgeschrittenen Wachstumszyklus alles andere als in Stein gemeißelt.Auch wenn die jüngsten Verhandlungserfolge im Handelsstreit Hoffnung machen würden - der US-Präsident sei bekanntlich immer für eine Überraschung gut. Viel bedeutsamer seien aber die nackten Zahlen: Arbeitslosenquote und Verbrauchervertrauen in den USA würden auf Rekordniveau notieren. Auch die Inflation werde immer stärker Thema. Der Ölpreis gebe bereits einen Fingerzeig, wohin es mit dieser wichtigen volkswirtschaftlichen Kennzahl mittelfristig gehen könnte. Im Zuge einer wachsenden Inflation dürfte auch der Goldpreis wieder an Stärke gewinnen. (Ausgabe vom 27.07.2018) (30.07.2018/ac/a/m)