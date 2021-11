Die CIBC-Rohstoffanalysten würden den steigenden Inflationsdruck als Hilfe für den Goldpreis sehen. Das gelte nicht nur für die USA. Es gebe eine globale Inflationsgefahr, die den Goldpreis stütze, da die realen Zinssätze sinken würden. In der vergangenen Woche habe der US-Verbraucherpreisindex einen jährlichen Anstieg von 6,2% aufgewiesen, den stärksten Anstieg seit 31 Jahren. Am Mittwoch habe die kanadische Inflationsrate einen jährlichen Anstieg von 4,7% verzeichnet und damit den stärksten Anstieg seit 18 Jahren. Derweil sei der Inflationsdruck in Großbritannien im vergangenen Monat auf 4,2% im Jahresvergleich gestiegen und damit so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. "Negative Realzinsen könnten noch negativer werden", so die CIBC-Analysten. "Das sollte Gold unterstützen."



Mit dem Potenzial für höhere Goldpreise bis Anfang 2022 beginne der Bergbausektor laut CIBC, neue Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, da die Anleger nach Hebelwirkungen suchen würden. Die kanadische Bank habe erklärt, dass Goldaktien so billig seien wie bei früheren Sprüngen in den Jahren 2018, 2015 und 2000. "Der Sektor scheint die Talsohle im Verhältnis zum Rohstoff erreicht zu haben", so die Analysten. "Es ist besser, Goldaktien zu besitzen als den Rohstoff."



Anleger würden mit Goldaktien einen Hebel auf die Bewegung bei Gold kaufen - dieser Hebel sei allerdings keineswegs immer konstant. Manchmal würden sich Goldaktien träge bewegen, wie über den Sommer hinweg, dann wieder würden sie Fahrt aufnehmen und würden mit einem Hebel von 5 oder noch höher performen. Die Chancen, dass die Goldaktien vor einer solchen Rally stünden, seien gut. Anleger sollten sich positionieren. (19.11.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann sich weiter gut behaupten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Bullen würden das Ausbruchsniveau bei 1.835 USD verteidigen und das Chartbild habe sich in den vergangenen Tagen deutlich aufgehellt. Nach Ansicht der Analysten von CIBC befinde sich der Goldmarkt in einem "Sweet Spot" und habe das Potenzial, die 1.950-USD-Marke je Unze zu erreichen, da der Inflationsdruck weiter steige.