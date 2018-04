Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von der Unterstützung bei 1.301 USD stieg der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) seit Ende März in einer steilen Kaufwelle an den Widerstand bei 1.355 USD, von dem er jedoch zunächst nach unten abprallte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach der erfolgreichen Verteidigung der Zwischenunterstützung bei 1.325 USD hätten die Bullen nachgelegt und den Wert in einer weiteren Aufwärtsbewegung über die Hürde bei 1.355 USD getrieben. Diese sei abermals abverkauft worden. Doch in den letzten Tagen sei es den Käufern gelungen, den Kurs oberhalb der 1.341 USD-Marke zu stabilisieren.



Solange der Wert über der Unterstützung bei 1.325 USD notiere, hätten die Bullen trotz der jüngsten Abgaben die besseren Karten. Dennoch dürfte es zunächst schwierig werden, die Hürde bei 1.355 USD auf direktem Weg zu überwinden. Sollte dies dennoch gelingen, käme es zu einem Anstieg bis 1.366 USD. Hier dürften die Bären erneut Gegenwehr leisten. Ein anschließender Ausbruch über die Marke hätte dagegen ein Kaufsignal und einen Anstieg bis 1.385 USD zur Folge. Darüber wäre der Weg bis 1.415 USD frei. Sollte das Edelmetall dagegen unter 1.325 USD einbrechen, würden neue Jahreshochs in weite Ferne rücken. In diesem Fall dürfte eine Korrektur bis 1.301 USD auf der Agenda stehen. (18.04.2018/ac/a/m)







