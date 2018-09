Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold dürfte den Boden weitgehend ausgelotet haben, so die Analysten der Helaba.



Nicht nur die Marktpsychologie (u.a. historisch einmalig hohe spekulative Short-Positionen), sondern auch die fundamentalen Bedingungen würden für eine baldige Erholung des gelben Metalls sprechen. Vor allem dürften die Währungen der Länder, die in den letzten Jahren umfangreiche Goldkäufe auch als Hedge gegen den US-Dollar vollzogen hätten, sich allmählich stabilisieren und das gelbe Metall in der Gunst wieder steigen lassen. Die Chancen stünden gut, dass mit der aktuellen Konsolidierungsformation neuer Auftrieb entstehe. (12.09.2018/ac/a/m)



