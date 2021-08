Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte gestern zunächst deutlich von den schwachen Arbeitsmarktdaten profitieren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Vize-Chairman der FED, Richard Clarida, habe sich zu Wort gemeldet und sehe die wirtschaftlichen Ziele höchstwahrscheinlich bis Ende 2022 erreicht und gehe von Zinserhöhungen im Jahr 2023 aus. Der Arbeitsmarkt müsse sich aber noch erholen. Er habe bekräftigt, dass die Inflation über das FED-Ziel von zwei 2% steigen dürfe. James Bullard, Mitglied der US-Notenbank, habe die skeptische Haltung mit der Aussage ergänzt, dass die Inflation robuster als erwartet gewesen sei und dass die FED das Tapering bis zum Ende des ersten Quartals 2022 abschließen könnte.Die Medien würden nun erneut melden, dass die FED "hawkisher" werde, also eine Straffung der Geldpoltiik in Aussicht stelle. Nun, was genau an einer eventuellen Zinsanhebung 2023 genau hakwish sein solle, sei sicherlich - wenn überhaupt - Auslegungssache. Seit der Finanzkrise sei jeder Versuch der US-Notenbank, aus der ultralockeren Geldpolitik auszusteigen, gescheitert und habe regelmäßig eine noch expansivere Geldpolitik nach sich gezogen. Die FED sei noch weit davon entfernt, irgendwelche Zinsanhebungen durchzuführen und das, obwohl die Inflation deutlich gestiegen sei. Aktuell sei die Stimmung im Goldsektor aber so mies, dass immer das negative herausgepickt werde - und seien es potenzielle Zinsschritte in zwei Jahren. Die Faktoren, die den Goldpreis eigentlich unterstützen müssten, würden im Gegenzug hintenangestellt. Natürlich habe auch die Charttechnik gestern mit reingespielt. Gold sei erneut beim Versuch, über 1.835 USD auszubrechen, gescheitert. Und das habe zusätzlich auf das Sentiment gedrückt und ein übrigens zu der gestern doch ernüchternden Kursentwicklung beigetragen. (05.08.2021/ac/a/m)