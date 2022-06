Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen war der Goldpreis ausgehend von einem Rallye-Hoch bei 2.070 USD geradlinig und dynamisch eingebrochen und konnte erst an der Unterstützung bei 1.780 USD wieder stabilisiert werden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die folgende Erholung habe direkt wieder bis an die Hürde bei 1.875 USD geführt, von der der Goldpreis nach unten zurückgesetzt habe. Allerdings nehme diese Korrektur immer deutlicher die Züge einer bullischen Flagge an. Das Trendfortsetzungsmuster könnte für eine dicke Überraschung sorgen.



Aufgrund des starken Anstiegs im gestrigen Handel könnte sich schon jetzt eine Auflösung der Flaggenformation nach oben abspielen und dazu führen, dass Gold über die obere Begrenzung bei 1.858 USD ausbreche. Die Folge wäre eine Kaufwelle bis 1.875 USD. Könne die Hürde auch überwunden werden, stünde eine Ausweitung der Erholung bis 1.909 - 1.920 USD an, die sich darüber sogar bis 1.959 USD ziehen könnte. Erst ein Einbruch auf unter 1.820 USD würde diese Chance zunichte machen und für eine weitere Abwärtsbewegung bis an das Tief bei 1.786 und den Support bei 1.780 USD sorgen. (02.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



