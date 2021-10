Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 1.720 USD zog der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Ende September wieder über die Hürde bei 1.755 USD an und stoppte damit den Abverkauf, der an der Widerstandsmarke bei 1.833 USD Anfang September begonnen hatte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine steile Kaufwelle in der letzten Woche gefolgt, die schließlich jedoch knapp über der 1.789-USD-Marke abgeebbt sei und am Freitag nahtlos in einen starken Kursrutsch übergegangen sei.



Für die Fortsetzung des Anstiegs der letzten Tage müsste Gold jetzt einerseits die Unterstützung bei 1.755 USD verteidigen und zudem auch den Bereich um 1.780 USD durchbrechen. Damit wäre die Verkaufswelle neutralisiert und ein Anstieg über 1.789 USD und bis 1.810 und 1.833 USD wieder möglich. Sollte Gold dagegen unter die kleine Aufwärtstrendlinie und die 1.755-USD-Marke fallen, käme es zu weiteren Abgaben bis 1.720 USD. Dort könnte sich der Wind noch einmal drehen und die nächste mehrwöchige Aufwärtsbewegung entstehen. (18.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >